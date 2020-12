Сервисы Google не работают по всему миру. В частности, пользователи не могут зайти на YouTube, в Google-документы и электронную почту.

Причины сбоя неизвестны, пишет «Коммерсант». По информации сервиса Downdetector, сбои также наблюдаются в других сервисах. Жалобы поступают не только от России, но и Великобритании, Франции, Германии, Польши, Австрии, Белоруссии, США, Индии, Японии и других стран. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Европы. Перебои начались примерно в 14.40 по московскому времени. Так, у пользователей не получается войти в учетную запись, есть сложности с поиском.

