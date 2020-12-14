В России выявили «нулевого» пациента с коронавирусом

В России выявили «нулевого» пациента с коронавирусом

Сегодня, 10:01ОбществоPhoto: pixabay.com
В Роспотребнадзоре установили пациента, с которого началось распространение новой коронавирусной инфекции в стране, сообщают «Новые известия».

Глава ведомства Анна Попова рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что «нулевой» пациент с «ковидом» появился в России в марте 2020 года.

По ее словам, речь идет о заражении SARS-CoV-2, оно привело к последующей передаче вируса. Первыми в России были выявлены три случая, они были ввезены с территории Китая, однако не дали распространения инфекции.

В апреле в США выдвигали версию о «нулевом пациенте» с COVID-19 в китайском Ухане. По данным источников, сотрудник лаборатории в ходе испытаний заразился от летучей мыши, а затем вирус распространился по городу. Также ранее выдвигалась версия, согласно которой разносчиком инфекции стали летучие мыши, которых продавали на местном рынке, но в Ухане никогда не распространяли этих животных.

По официальной версии, первым заболевшим считается 55-летний житель провинции Хубэй в КНР. У него коронавирус был диагностирован в ноябре 2019 года. Затем врачи зафиксировали COVID-19 еще у восьми пациентов. Однако, никого из них «нулевым» пациентом не называли.

Напомним, в России за время пандемии выявили 2 653 928 случаев заболевания коронавирусом, от инфекции скончался 46 941 россиянин.

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