В России выявили «нулевого» пациента с коронавирусом

В Роспотребнадзоре установили пациента, с которого началось распространение новой коронавирусной инфекции в стране, сообщают «Новые известия».

Глава ведомства Анна Попова рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что «нулевой» пациент с «ковидом» появился в России в марте 2020 года. По ее словам, речь идет о заражении SARS-CoV-2, оно привело к последующей передаче вируса. Первыми в России были выявлены три случая, они были ввезены с территории Китая, однако не дали распространения инфекции. В апреле в США выдвигали версию о «нулевом пациенте» с COVID-19 в китайском Ухане. По данным источников, сотрудник лаборатории в ходе испытаний заразился от летучей мыши, а затем вирус распространился по городу. Также ранее выдвигалась версия, согласно которой разносчиком инфекции стали летучие мыши, которых продавали на местном рынке, но в Ухане никогда не распространяли этих животных. По официальной версии, первым заболевшим считается 55-летний житель провинции Хубэй в КНР. У него коронавирус был диагностирован в ноябре 2019 года. Затем врачи зафиксировали COVID-19 еще у восьми пациентов. Однако, никого из них «нулевым» пациентом не называли. Напомним, в России за время пандемии выявили 2 653 928 случаев заболевания коронавирусом, от инфекции скончался 46 941 россиянин. В Свердловской области снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

