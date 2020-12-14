В селе Рощино Хабаровского края появилась станция очистки воды

Очистную станцию строили в рамках исполнения нацпроекта «Экология». На нее планировали предоставить около 69 млн рублей из регионального бюджета. Сооружение хотели сдать еще в декабре прошедшего года, но вследствие нехватки средств проект был приостановлен, сообщает Transsibinfo.