В селе Рощино Хабаровского края появилась станция очистки воды

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил мероприятие запуска станции очистки подземных вод рядом с селом Рощино Хабаровского района. По его предложению региональное правительство в октябре 2020 года предоставило денежные средства на достройку объекта.

Очистную станцию строили в рамках исполнения нацпроекта «Экология». На нее планировали предоставить около 69 млн рублей из регионального бюджета. Сооружение хотели сдать еще в декабре прошедшего года, но вследствие нехватки средств проект был приостановлен, сообщает Transsibinfo. «Мы оказали помощь району в том, чтобы этот проект завершился. Выделили 35 млн рублей. А у них получилось эффективно распорядиться этими деньгами и достроить объект до конца года», — пояснил Дегтярев. Цель работы подстанции — выполнять очистку подземных вод от вредных соединений железа, кремния и лития. За сутки объектом производится 200 кубометров воды. Ее мощности хватает для снабжения водой высокого качества в два раза большего числа людей, чем сейчас проживает в населенном пункте. «В дальнейшем мы продолжим реализовывать в разных деревнях Хабаровского края федеральный проект „Чистая вода“. Это представляет крайнюю важность для повышения качества жизни населения нашего региона», — добавил Дегтярев. Также глава региона провел беседу с жителями Рощино, рассказавшими ему о высоких тарифах на тепло. При этом Дегтярев подчеркнул, что сейчас власти занимаются поиском эффективного решения данной проблемы. Дегтярев в ходе рабочей поездки также совершил возложение цветов к памятнику Героя СССР Александра Богданова в селе Казакевичево. Недавно в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» в поселении построили хоккейную коробку, стоимость которой составила 1,4 млн рублей (1 млн рублей выделил бюджет края).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter