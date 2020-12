В одном из магазинов Верхней Салды сотрудники Екатеринбургской таможни и Роспотребнадзора обнаружили 3 717 пар немаркированной обуви, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

На товар наложен арест. По факту реализации и хранения несанкционированного товара возбуждено административное дело. Нарушителю грозит штраф, а также конфискация товара. В России система маркировки создана для предотвращения поступления в оборот фальсифицированных или контрафактных товаров. Photo: пресс-служба Уральского таможенного управления Напомним, в Екатеринбурге полицейские обнаружили склад контрафактных сигарет. Стоимость 15 тысяч пачек оценивают в 1,5 миллиона рублей. В Екатеринбурге обнаружили склад контрафактных сигарет на 1,5 миллиона рублей

