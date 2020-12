Владислав Пинаев рассказал о ходе строительства моста через Тагильский пруд

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев показал и рассказал, как проходит строительство моста через Тагильский пруд.

Завершается бурение и бетонирование свай всех опор основного моста, идёт сборка пролётных строений, завезено 20 тысяч тонн (почти половина) металлоконструкций, вырисовывается контур клеверной развязки на Южном подъезде, строится путепровод через Свердловское шоссе, написал мэр на своей странице в Instagram. Напомним, строительство нового моста через пруд обойдется в 3,9 миллиарда рублей. Тендер на его возведение выиграла московская компания «Альмакоргрупп». Однако основную массу работ проводят субподрядчики города. До конца текущего года планируется возвести восемь опор моста. Строители приступили к сборке пролетов моста через Тагильский пруд

