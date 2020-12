Выстрелившему из травматики в голову соседа екатеринбуржцу грозит до 10 лет тюрьмы

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1983 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), ему грозит срок до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, вечером 24 марта 2020 года потерпевший попытался урегулировать возникший ранее конфликт на детской площадке: со слов супруги потерпевшего, обвиняемый ее ударил. Мужчина пришел к дверям квартиры соседа. Обвиняемый открыл входную дверь, завязалась ссора. Тогда мужчина взял в одной из комнат огнестрельное оружие и выстрелил потерпевшему в голову на лестничной площадке. Экспертиза подтвердила причинение тяжкого вреда здоровью. Напомним, в конце ноября обвиняемому провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу, он был признан вменяемым. Выстрелившего в голову соседа из травматики екатеринбуржца признали вменяемым

