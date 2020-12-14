Выстрелившему из травматики в голову соседа екатеринбуржцу грозит до 10 лет тюрьмы

Обвиняемый открыл входную дверь, завязалась ссора. Тогда мужчина взял в одной из комнат огнестрельное оружие и выстрелил потерпевшему в голову на лестничной площадке. Экспертиза подтвердила причинение тяжкого вреда здоровью.