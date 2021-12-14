Бросивший пьяного дебошира об асфальт житель Асбеста получил 7 лет тюрьмы

Бросивший пьяного дебошира об асфальт житель Асбеста получил 7 лет тюрьмы
Бросивший пьяного дебошира об асфальт житель Асбеста получил 7 лет тюрьмы
Сегодня, 13:25ОбществоФото: 1MI
35-летний Вадим Вагапов, который летом 2020 года поднял и бросил пьяного мужчину на асфальт, получил семь лет колонии строгого режима. Инцидент произошел в Асбесте.

Пострадавший скончался от полученных травм в больнице. В результате Вагапов признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Кроме того, осужденный должен выплатить родственникам скончавшегося один миллион рублей компенсации морального вреда, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в июне 2020 года нетрезвый мужчина приставал к детям и гонялся за ними, ругая их. Компания, отдыхавшая неподалеку, сделала ему замечание. После этого мужчина напал на них. Один из молодых людей решил дать отпор. Он поднял хулигана и бросил о землю. В результате пострадавший получил травму и через несколько дней скончался в реанимации.

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