Доставка от 15 минут: в Нижнем Тагиле готовится к запуску сервис Самокат

Сервис доставки товаров Самокат начнет работу в Нижнем Тагиле с декабря 2021 года. До клиента покупки доставляются за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки.

Самокат, онлайн-ритейлер Оперативность возможна благодаря собственным дарксторам - «закрытым» магазинам, которые появятся в разных районах города. В общей сложности ритейлер планирует открыть пять точек, нанять 200 работников, среди них курьеры, администраторы и товароведы. В будущем планируется создать еще больше рабочих мест, в том числе и для высококвалифицированных специалистов. Самокат, онлайн-ритейлер Курьеры-партнеры ритейлера, которые уже работают в Нижнем Тагиле, рассказали, почему они решили выбрать именно Самокат. Самокат, онлайн-ритейлер Возможность попробовать себя в новом деле привлекла местную жительницу Олесю. Самокат, онлайн-ритейлер Участвовать в открытии компании в новом городе «с нуля» — это всегда очень интересно, можно сделать реальный вклад в развитие сервиса. Также, мне кажется, в Самокате есть большое пространство и для саморазвития, и совершенствования показателей твоего даркстора,рассказала она. Курьеры-партнеры составляют большую часть персонала ритейлера. Компания старается обеспечить своим сотрудникам комфортные условия труда — это быт внутри даркстора, удобная форма и так далее. Например, в компании предоставляются куртки для разной погоды. Самокат, онлайн-ритейлер Еще один курьер из Нижнего Тагила Артем рассказал, что ему удобно работать рядом с местом учебы, что позволяет уделять время и тому и другому. Он отметил почасовую оплату независимо от количества заказов. Еще одно достоинство, по мнению курьера, это форма, которая доступна для разной погоды и выглядит стильно. Самокат, онлайн-ритейлер В компании отмечают, что не штрафуют своих сотрудников, а зарплата предоставляется за отработанные часы, а не количество заказов. Меня привлекла лояльность компании и уважительное отношение к курьерам. Нет штрафов, не нужно набирать кучу заказов, которые физически не сможешь привезти вовремя. В Самокате у нас почасовая белая зарплата, которая не зависит от числа заказов. Это приятно, что компания ценит время, которые курьеры посвящают работе, а не только число заказов, рассказывает Игорь, курьер-партнер онлайн-ритейлера Самокат в Нижнем Тагиле. Кроме того, в Самокате имеются возможности для карьерного роста. У каждого из курьеров есть возможность стать директором. Уже через пару месяцев успешной работы предлагается попробовать себя в качестве сборщика, затем товароведа и далее. Многие директора сервиса начинали карьеру с курьеров. У меня в Екатеринбурге есть друг, он пошел в Самокат курьером в конце марта. Уже через пару месяцев он работал сборщиком, а сейчас его готовят к повышению до директора даркстора. Тоже так хочу, конечно!рассказывает Кирилл. Самокат, онлайн-ритейлер

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