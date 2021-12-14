Доставка от 15 минут: в Нижнем Тагиле готовится к запуску сервис Самокат

Доставка от 15 минут: в Нижнем Тагиле готовится к запуску сервис Самокат
Доставка от 15 минут: в Нижнем Тагиле готовится к запуску сервис Самокат
Сегодня, 10:00ОбществоФото: Самокат, онлайн-ритейлер
Сервис доставки товаров Самокат начнет работу в Нижнем Тагиле с декабря 2021 года. До клиента покупки доставляются за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки.
Самокат, онлайн-ритейлер

Оперативность возможна благодаря собственным дарксторам - «закрытым» магазинам, которые появятся в разных районах города. В общей сложности ритейлер планирует открыть пять точек, нанять 200 работников, среди них курьеры, администраторы и товароведы. В будущем планируется создать еще больше рабочих мест, в том числе и для высококвалифицированных специалистов.

Самокат, онлайн-ритейлер

Курьеры-партнеры ритейлера, которые уже работают в Нижнем Тагиле, рассказали, почему они решили выбрать именно Самокат.

Самокат, онлайн-ритейлер

Возможность попробовать себя в новом деле привлекла местную жительницу Олесю.

Самокат, онлайн-ритейлер

Участвовать в открытии компании в новом городе «с нуля» — это всегда очень интересно, можно сделать реальный вклад в развитие сервиса. Также, мне кажется, в Самокате есть большое пространство и для саморазвития, и совершенствования показателей твоего даркстора,рассказала она.

Курьеры-партнеры составляют большую часть персонала ритейлера. Компания старается обеспечить своим сотрудникам комфортные условия труда — это быт внутри даркстора, удобная форма и так далее. Например, в компании предоставляются куртки для разной погоды.

Самокат, онлайн-ритейлер

Еще один курьер из Нижнего Тагила Артем рассказал, что ему удобно работать рядом с местом учебы, что позволяет уделять время и тому и другому. Он отметил почасовую оплату независимо от количества заказов. Еще одно достоинство, по мнению курьера, это форма, которая доступна для разной погоды и выглядит стильно.

Самокат, онлайн-ритейлер

В компании отмечают, что не штрафуют своих сотрудников, а зарплата предоставляется за отработанные часы, а не количество заказов.

Меня привлекла лояльность компании и уважительное отношение к курьерам. Нет штрафов, не нужно набирать кучу заказов, которые физически не сможешь привезти вовремя. В Самокате у нас почасовая белая зарплата, которая не зависит от числа заказов. Это приятно, что компания ценит время, которые курьеры посвящают работе, а не только число заказов, рассказывает Игорь, курьер-партнер онлайн-ритейлера Самокат в Нижнем Тагиле.

Кроме того, в Самокате имеются возможности для карьерного роста. У каждого из курьеров есть возможность стать директором. Уже через пару месяцев успешной работы предлагается попробовать себя в качестве сборщика, затем товароведа и далее. Многие директора сервиса начинали карьеру с курьеров.

У меня в Екатеринбурге есть друг, он пошел в Самокат курьером в конце марта. Уже через пару месяцев он работал сборщиком, а сейчас его готовят к повышению до директора даркстора. Тоже так хочу, конечно!рассказывает Кирилл.

Самокат, онлайн-ритейлер

Сюжеты:
Нижний Тагил
продуктыдоставкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы