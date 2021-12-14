Екатеринбурженка пожаловалась на высадку ее дочери на мороз из двух автобусов

Женщина рассказала, что инцидент произошел 10 декабря на маршрутке № 09. Школьница оплатила проезд картой, но кондуктор сказала, что оплата не завершена, поскольку на карте нет нужной суммы. Девочка показала на телефоне, что деньги списались, но, несмотря на это, кондуктор все равно высадила юную екатеринбурженку из общественного транспорта, сообщается в группе «Черный список Екатеринбург» «ВКонтакте».
После этого девочка дождалась другой автобус, но и там ситуация повторилась. При этом, по словам свердловчанки, деньги ушли в обоих случаях, а школьнице пришлось добираться до дома пешком.
Происшествие привлекло внимание сотрудников прокуратуры. Теперь они проверят, насколько сотрудники автобусов соблюдали законодательство во время перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Напомним, 17 ноября стало известно, что в Нижнем Тагиле водитель автобуса высадил 15-летнего школьника, ощутившего недомогание, и отправился дальше по маршруту. Пользователи в соцсетях защитили мужчину.