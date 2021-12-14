Губернатор Курской области обсудил развитие теплоэнергетического комплекса

В областном центре состоялась рабочая встреча губернатора Курской области Романа Старовойта с генеральным директором ПАО «Квадра» Семеном Сазоновым. Они подвели итоги первого года концессии и рассмотрели вопросы, связанные с дальнейшим развитием объектов регионального теплосетевого комплекса.

Семен Сазонов проинформировал о том, что компания «Квадра» инвестировала 830 миллионов рублей в подготовку системы теплоснабжения в Курске к отопительному сезону. По данным издания kursk-izvestia.ru, эта сумма вдвое выше той, которую компания вложила в прошлом году. Обеспечена замена беспрецедентного за все годы деятельности «Квадры» в городе количества теплосетей — 36 километров. Руководитель компании уточнил, что 23 километра сетей были заменены в рамках действующего концессионного соглашения. «За первый год концессии мы практически удвоили объем перекладки теплосетей в Курске, инвестировав в систему теплоснабжения очень большие средства, — отметил гендиректор ПАО „Квадра“. — По сути, в городе начата и проводится системная работа по модернизации теплосетевого комплекса, что было бы невозможно без участия и поддержки федеральных, региональных и муниципальных властей». Объемы работ решено было повысить в связи с тем, что теплосети сильно изношены. Кроме того, возникли и некоторые сопутствующие обстоятельства. Принципиальный приоритет для компании «Квадра» — повышение степени надежности и общего качества теплоснабжения в Курске. Наиболее масштабные реконструкции муниципальных теплосетей проведены в уходящем году на улице Орловской и на проспекте Дружбы (заменено 2,7 километра), на улицах Марата, Ленина, Почтовой и Радищева (2,5 километра), а также на улицах Пучковка и 50 лет Октября (свыше двух километров). «Во многих городах из-за систематического недофинансирования большое количество сетей коммунального хозяйства находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Теплосети Курска — не исключение. Поэтому приняли решение подписать первую концессию по реконструкции теплосетей, — констатировал глава региона. — Это лето — первый год концессии, когда выполнялись такие большие объемы работ. В следующем году нужно сделать все, чтобы у жителей Курска было минимальное количество неудобств». Кроме прочего, стороны обсудили планы по замене муниципальных теплосетей и по модернизации теплопунктов в 2022 году. «Квадра» по концессии обеспечит в наступающем году реконструкцию около 20 километров трубопроводов.

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