Комиссия по развитию федерального проекта «Успех каждого ребенка» создана в Тагиле

Заседания будут проводиться в соответствии с планом работы или по мере поступления предложений. Руководителем станет замглавы Нижнего Тагила по соцполитке Валерий Суров, а заместителем — начальник управления образования города Татьяна Удинцева. Также в состав группы включены восемь специалистов и секретарь.