Комиссия по развитию федерального проекта «Успех каждого ребенка» создана в Тагиле

Группа будет работать при администрации Нижнего Тагила. Ее основными задачами станут решение вопросов по реализации и контролю мероприятий, предусмотренных проектом, и их согласование с властями, а также определение приоритетных направлений дополнительных общеобразовательных программ.
Проект «Успех каждого ребенка» направлен на поддержку и развитие способностей среди детей и молодежи. Проводится работа по обеспечению одинакового доступа учеников к популярным программам допобразования, по выявлению талантов детей и ранней профориентации. Программа реализуется до 2024 года.
Заседания будут проводиться в соответствии с планом работы или по мере поступления предложений. Руководителем станет замглавы Нижнего Тагила по соцполитке Валерий Суров, а заместителем — начальник управления образования города Татьяна Удинцева. Также в состав группы включены восемь специалистов и секретарь.
Напомним, в сентябре 2021 года в поселке Уралец под Нижним Тагилом на базе школы № 9 открылся центр допобразования «Точка роста». Он был создан в рамках федеральной программы «Современная школа». В образовательном учреждении провели ремонт и закупили новое современное оборудование.