Ледовый городок для тагильчан строят мастера из Москвы

Ледовый городок для тагильчан строят мастера из Москвы
Ледовый городок для тагильчан строят мастера из Москвы
Сегодня, 16:59ОбществоУльяна СавинаФото: TagilCity.ru
На Театральной площади в Нижнем Тагиле продолжается строительство ледового городка за 11,5 млн рублей. Сотрудники ООО «Уралстрой-НТ» уже установили часть скульптур, собрали каркас горок и приступили к монтажу светодиодного шатра вокруг елки.

На площади у Драмтеатра украсили главный символ наступающего праздника — новогоднюю елку, а 14 декабря электрики приступили к монтажу светодиодного шатра вокруг нее. В этом году тема городка — 85-летие студии «Союзмультфильм», на территории установят 27 тематических композиций и скульптур.

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У памятника Демидовым уже появились ледяные герои из сказов Бажова. Преклонил колено перед каменным цветком Данила-мастер, среди языков пламени виднеется Огневушка-поскакушка, на пьедестале восседает Серебряное копытце. Осталось дело за малым — вырезать из ледяной глыбы самую знаменитую героиню сказов уральского писателя — Хозяйку Медной горы.

В этом году мы начали позже из-за погодных условий, из-за этого у нас планы немного сдвигаются и рушатся, но мы планируем успеть вовремя. У нас нет других вариантов, Новый год не перенесешь,рассказал редакции TagilCity.ru руководитель проекта Эдуард Пономаренко.

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Над созданием героев советских мультфильмов трудятся монтажники, художники и скульпторы. Сначала необходимо соорудить конструкцию из ледяных блоков, затем скрепить их между собой. Для большей устойчивости их заливают водой, которая попадает в швы и таким образом надежно фиксирует ледяные элементы.

Мороз скрепляет все, комментирует новогодний ремесленник Алексей.

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После установки основы будущей скульптуры, к работе приступают художники. Именно они придают ледяной глыбе очертания героя. В этом году, со слов руководителя проекта, скульпторов пригласили из Москвы и Екатеринбурга.

Мы пригласили художников и скульпторов более высокого уровня, чтобы городок стал еще красивее, говорит Эдуард Пономаренко.

На Театральной площади установили каркас разных горок, скоро приступят к их заливке. Высокую горку, которая была в прошлом году на ул. Строителей, заменили сценой. Между столбами у елки установят семь мультипликационных персонажей изо льда: Карлсона, Крошку Енота, Винни-Пуха и других. С нетерпением тагильчане ожидают появления Бабы Яги в ступе, которая должна летать над Театральной площадью.

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Сдача ледового городка запланирована на 25 декабря, а демонтируют его 25 января следующего года.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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