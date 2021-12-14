Липецкая «Квадра» провела перерасчет платы за тепло липчанам из-за ошибок УК

В Липецке абонентам 226 домов произведен перерасчет по фактическим показаниям общедомового прибора учета (ОДПУ) тепловой энергии. Причина заключается в том, что десятки местных управляющих компаний второй месяц подряд не представляют данные общедомовых счетчиков в «Квадру».

Как сообщают lipetsk.kp.ru, в октябре и ноябре специалисты «Квадры» получили необходимые данные о поверке и показаниях счетчиков с начала отопительного сезона после контрольно-инспекционных мероприятий в сотнях домов. При этом УК не передали в компанию показания приборов учета по 72 адресам, хотя счетчики там были исправны. В ноябрьских квитанциях расчет будет произведен с учетом фактических показаний прибора учета, а не по среднемесячным показаниям, что уменьшит сумму платежа. В других 154 домах УК не передали данные за 11 дней сентября, поэтому эти начисления войдут в квитанцию ноября. Все расчеты производятся только на основании данных ОДПУ, и для того, чтобы узнать о причинах неправильного содержания приборов, нужно обратиться в свою управляющую организацию. 11 «Квадра» займется перерасчетом платы за тепло жителям Липецка из-за плохой работы УК Жители 226 домов в Липецке получили расчет по фактическим показаниям общедомового прибора учета (ОДПУ) тепловой энергии. По информации lipetsk.kp.ru, причиной всему называют непредоставление данных общедомовых приборов учета в «Квадру». Более пятидесяти управляющих компаний в Липецке пренебрегают данной обязанностью уже на протяжении второго месяца. В период с октября по ноябрь 2021 года специалисты «Квадры» проводили контрольно-инспекционные мероприятия по сотням адресов. Компании удалось получить все актуальные данные о поверках и фактических показаниях приборов учета за период с начала отопительного сезона. В ходе работ сотрудники выяснили, что в 72 домах приборы учета работают в штатном режиме, однако в октябре 2021 года управляющие организации просто не передали их показания в компанию. Тем не менее в ноябрьских квитанциях жителям этих домов расчет будет произведен с учетом фактических показаний прибора учета, а не по среднемесячным показаниям, как это было в октябре. В результате сумма платежа станет ниже. В других домах, а таких 154, управляющие компании не передали данные за 11 дней сентября с момента старта отопительного сезона. Это, в свою очередь, привело к тому, что начисления за эти дни добавят в квитанцию ноября, исходя из фактических показаний ОДПУ. Отмечается, что все расчеты производятся исключительно на основании данных ОДПУ. О причинах некорректного содержания приборов можно узнать, обратившись в свою УК.

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