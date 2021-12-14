«Липовые» экзамены принимали у мигрантов с Урала мошенницы из Омской области

«Липовые» экзамены принимали у мигрантов с Урала мошенницы из Омской области
«Липовые» экзамены принимали у мигрантов с Урала мошенницы из Омской области
Сегодня, 17:30ОбществоФото: 1MI
Экзамены на знание русского языка у мигрантов из Свердловской области принимали две мошенницы из Омска.

Две женщины под видом некоммерческой организации устроили бизнес по помощи мигрантам. Омички принимали у клиентов экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства. В суде удалось доказать, что не все ученики действительно владели необходимым знаниями, некоторые из них понимали русскую речь только с помощью переводчика.

Мошенницы организовали дело так, как будто они находились в Тюмени. Женщины получили условный срок, пишет «Город55».

Напомним, летом 2021 года двое полицейских из Екатеринбурга также избежали реального срока и отделались штрафами. Они помогали мигрантам за взятки остаться в России.

Сюжеты:
Екатеринбург
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