«Липовые» экзамены принимали у мигрантов с Урала мошенницы из Омской области

Две женщины под видом некоммерческой организации устроили бизнес по помощи мигрантам. Омички принимали у клиентов экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства. В суде удалось доказать, что не все ученики действительно владели необходимым знаниями, некоторые из них понимали русскую речь только с помощью переводчика.
Мошенницы организовали дело так, как будто они находились в Тюмени. Женщины получили условный срок, пишет «Город55».
Напомним, летом 2021 года двое полицейских из Екатеринбурга также избежали реального срока и отделались штрафами. Они помогали мигрантам за взятки остаться в России.