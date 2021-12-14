«Липовые» экзамены принимали у мигрантов с Урала мошенницы из Омской области

Две женщины под видом некоммерческой организации устроили бизнес по помощи мигрантам. Омички принимали у клиентов экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства. В суде удалось доказать, что не все ученики действительно владели необходимым знаниями, некоторые из них понимали русскую речь только с помощью переводчика.