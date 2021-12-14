Патрушев сообщил о том, что российский агропром показал стабильные результаты

В Государственной думе подвели итоги осенних полевых работ. В рамках обсуждения был затронут вопрос развития АПК в ближайшем будущем. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, несмотря на неблагоприятную погоду и пандемию, отрасль продемонстрировала стабильный результат.

В прошлом и текущем годах в некоторых регионах России из-за неблагоприятных погодных условий погибла большая доля урожая. Но Минсельхоз прогнозирует положительный индекс АПК по результатам года, несмотря на снижение индекса сельскохозяйственного производства. Об этом сообщает iz.ru. В следующем году, по данным министерства, оба показателя должны вырасти. Патрушев дал комментарий, что в настоящее время урожай превышает запланированные объемы. Он подчеркнул, что это в полной мере позволяет обеспечить внутренние потребности и возможности экспорта страны. Председатель Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин дал комментарий, что для увеличения объемов свекловичного сахара осуществляется работа по расширению посевной площади под сахарную свеклу. Он отметил, что в текущем году она была увеличена на 8%. Директор Масложирового союза России Михаил Мальцев отметил, что в производстве масличных культур был установлен рекорд — собрано на 5,5% больше, если сравнивать с 2019 годом. Стабильные результаты прогнозируются в животноводстве. Объем полученного в 2021 году молока достигнет 32,3 млн тонн — на 110 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. Патрушев подчеркнул, что объемы продукции АПК позволяют полностью покрывать внутренние потребности. Он отметил, что важной целью для развития АПК становится не только обеспечение требуемого объема продукции, но и улучшение ее качества.

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