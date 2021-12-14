Первые игры прошли на льду корта «Мечта» в Нижнем Тагиле

Первые игры прошли на льду корта «Мечта» в Нижнем Тагиле
Первые игры прошли на льду корта «Мечта» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:31ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Открытие обновленного корта «Мечта» прошло в Нижнем Тагиле. Воспитанники хоккейного клуба с одноименным названием 14 раз становились призерами всероссийской «Золотой шайбы». За 50 лет через клуб прошли более 2 тысяч спортсменов.

Сейчас здесь занимаются около 200 человек, а вечерами кататься могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На торжественном мероприятии присутствовал глава города Владислав Пинаев, замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров, педагог по хоккею и футболу спортшколы «Мечта» Виктор Стариков, депутаты Законодательного собрания, гордумы и представители компании «Стройрегион», которая проводила работы. Все поколения клуба от 5 до 65 лет также присутствовали на открытии.

Тренер Виктор Стариков поздравил всех присутствующих. К нему присоединились и воспитанники клуба. Поблагодарили главу города и родители. Также к присутствующим по видеосвязи обратился бронзовый призер чемпионата мира среди молодежных команд, нападающий тюменского хоккейного клуба «Рубин» Вадим Хлопотов. Он начинал играть именно в этом клубе.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Мэр Владислав Пинаев отметил, что уже 50 лет корт является местом притяжения любителей спорта. Он заявил, что в 2022 году на площадке будет сделано искусственное поле и ребята получат возможность заниматься спортом в любое время года.

В честь открытия также прошла серия игр, в которой приняли участие все возрастные группы.

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