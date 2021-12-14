Работодатели начнут получать по три МРОТ за трудоустройство молодых кадров

В РФ планируют расширение антикризисную программу выплаты субсидий работодателям, которые нанимают безработных. Ожидается, что с 1 января государство будет платить за по три МРОТ за трудоустройство молодежи до 30 лет из «уязвимых» групп.

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на газету «Коммерсант», программа субсидирования будет распространяться также на тех, кто выступает в качестве работодателя для соискателей с инвалидностью без среднего профессионального или высшего образования. Кроме того, планируются доплаты также тем, кто трудоустроит кандидатов, не нашедших работу за четыре месяца после возвращения с военной службы или после получения образования. Поддержку получат более 117 тыс. российских граждан, отмечают в Минтруде. Минтруд уже выработал поправки. Они предусмотрены для постановления правительства, принятого в марте текущего года. В документе сказано о господдержке юрлиц и ИП, которые нанимают безработных. Планируется расширение программы. С 1 января следующего года будут предоставлять субсидии работодателям на трудоустройство молодежи до 30 лет из «уязвимых» категорий на рынке труда. Уже существующий перечень существенно расширили. Субсидии, как и ранее, будет предоставлять ФСС в размере трех минимальных размеров оплаты труда за одно рабочее место.

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