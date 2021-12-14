Работодатели начнут получать по три МРОТ за трудоустройство молодых кадров

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на газету «Коммерсант», программа субсидирования будет распространяться также на тех, кто выступает в качестве работодателя для соискателей с инвалидностью без среднего профессионального или высшего образования.
Кроме того, планируются доплаты также тем, кто трудоустроит кандидатов, не нашедших работу за четыре месяца после возвращения с военной службы или после получения образования. Поддержку получат более 117 тыс. российских граждан, отмечают в Минтруде.
Минтруд уже выработал поправки. Они предусмотрены для постановления правительства, принятого в марте текущего года. В документе сказано о господдержке юрлиц и ИП, которые нанимают безработных.
Планируется расширение программы. С 1 января следующего года будут предоставлять субсидии работодателям на трудоустройство молодежи до 30 лет из «уязвимых» категорий на рынке труда. Уже существующий перечень существенно расширили.
Субсидии, как и ранее, будет предоставлять ФСС в размере трех минимальных размеров оплаты труда за одно рабочее место.