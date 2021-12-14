Школьница из Нижнего Тагила получила стипендию губернатора за музыкальное искусство

Школьница из Нижнего Тагила получила стипендию губернатора за музыкальное искусство
Школьница из Нижнего Тагила получила стипендию губернатора за музыкальное искусство
Сегодня, 13:34ОбществоФото: Яндекс.Карты
Ученица Детской школы искусств № 2 Арина Роммель получила стипендию губернатора Свердловской области. Девочка участвовала в проекте «Большая сцена для юных музыкантов» и победила в номинации «Юные дарования».

Церемония вручения стипендий прошла в начале декабря. Министр культуры региона Светлана Учайкина приняла участие в торжественном мероприятии и отметила обучающихся, педагогов и руководителей образовательных учреждений культуры и искусства, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Арина учится в выпускном классе школы искусств, она играет на домре. За последние три года она стала лауреатом в более чем двух десятках конкурсов регионального и международного уровней. Она участвовала в проекте филармонии Нижнего Тагила «Большая сцена для юных музыкантов». В этом году Арина получила 100 баллов за участие в Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант».

В области искусства Арина собирается продолжить обучение, чтобы в будущем стать профессионалом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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