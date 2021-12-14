Школьница из Нижнего Тагила получила стипендию губернатора за музыкальное искусство

Арина учится в выпускном классе школы искусств, она играет на домре. За последние три года она стала лауреатом в более чем двух десятках конкурсов регионального и международного уровней. Она участвовала в проекте филармонии Нижнего Тагила «Большая сцена для юных музыкантов». В этом году Арина получила 100 баллов за участие в Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант».