Школьница из Нижнего Тагила получила стипендию губернатора за музыкальное искусство

Церемония вручения стипендий прошла в начале декабря. Министр культуры региона Светлана Учайкина приняла участие в торжественном мероприятии и отметила обучающихся, педагогов и руководителей образовательных учреждений культуры и искусства, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Арина учится в выпускном классе школы искусств, она играет на домре. За последние три года она стала лауреатом в более чем двух десятках конкурсов регионального и международного уровней. Она участвовала в проекте филармонии Нижнего Тагила «Большая сцена для юных музыкантов». В этом году Арина получила 100 баллов за участие в Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант».
В области искусства Арина собирается продолжить обучение, чтобы в будущем стать профессионалом.