Стекачев: Дума Иркутска и мэрия работают в команде

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев встретился с журналистами местных СМИ и сообщил об итогах работы депутатов в 2021 году. Он обсудил вопросы формирования и исполнения бюджета города, а также рассказал о том, как использовались средства, выделенные в честь 360-летия Иркутска.

По словам Евгения Стекачева, последние два года депутаты не просто принимают бюджет, но и участвуют в его дополнении. Он считает, что командная работа думы и администрации заключается в поиске компромиссов и разделении ответственности за решения, пишет irkutskmedia. В этом году каждый избирательный округ получил по 10 миллионов рублей на благоустройство. Средства направлялись с учетом мнения местных жителей, как это было сделано в 2011 году на 350-летие областного центра. На дополнительные деньги провели ремонт подпорных стен, лестниц, дорог внутри кварталов и частного сектора, благоустройство дворов, куплено оборудование для детских и спортивных площадок, созданы новые общественные пространства. Также депутаты внесли в бюджет корректировки, помогающие детским садам и школам Иркутска устранять предписания надзорных органов. К началу 2021 года учреждениям было выдано замечаний более чем на 200 миллионов рублей. Тогда в городской казне на эти цели было заложено около 30 миллионов рублей. “Была выделена рекордная сумма на эти цели – 115 миллионов рублей. Однако за те полгода, что устранялись одни замечания, появились новые предписания надзорных органов. Поэтому работа продолжится”, – подвел итог Евгений Стекачев.

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