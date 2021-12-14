Стекачев заявил, что в Иркутске проект массовых зарядок выведут на системный уровень

Однако Стекачев заявил, что жители, посещавшие занятия, остались ими довольны. По этой причине спикер решил продолжить работать над этой инициативой и в следующем году. Однако он уверен, что выводы по этому проекту делать еще рано, поскольку 2021 год был сложным с точки зрения эпидемиологической ситуации. Кроме того, политик подчеркнул, что в 2022 году Иркутская дума проведет работу над ошибками. Это позволит в будущем привлечь к физической культуре большее количество горожан. Также власти города собираются вывести данный проект на системный уровень.