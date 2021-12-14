Стекачев заявил, что в Иркутске проект массовых зарядок выведут на системный уровень

По информации irkutskmedia.ru, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев рассказал о том, насколько удалось реализовать проект массовых бесплатных зарядок для жителей Иркутска.
По словам Стекачева, в 2021 году Дума Иркутска решила не все поставленные задачи. Однако политик считает, что в 2022 году региональные депутаты изменят ситуацию в лучшую сторону.
Также Евгений Стекачев высказался насчет некоторых мероприятий города, которые не удалось провести полноценно. По его мнению, в 2021 году не получилось в полной мере отметить Год спорта в Иркутске. Однако этому есть объяснение в виде пандемии коронавируса. Но тем не менее, добавил спикер, в городе сумели провести одно из мероприятий, которое он ранее предлагал. В частности, массовые бесплатные зарядки во дворах.
Государственный деятель подчеркнул, что городская администрация и депутатский корпус поддержали эту инициативу. Председатель Думы Иркутска заявил, что основой этого проекта стал опыт Китая, где данное явление — это часть субкультуры. Он подчеркнул, что в большинстве своем участниками зарядки становились пожилые люди. Они выполняли несложные упражнения.
Кроме того, мэрия города сумела определить бюджет данного проекта. В дальнейшем ей удалось заручиться поддержкой Ассоциации операторов фитнес-индустрии Иркутской области, которые подключили к работе квалифицированных тренеров. Помимо этого, депутаты вместе с жителями выбрали площадки для занятий в каждом избирательном округе, и проект запустили в пилотном режиме.
Председатель думы заявил, что активными участниками проекта стали жители примерно десяти округов, остальные территории показали невысокую заинтересованность.
Однако Стекачев заявил, что жители, посещавшие занятия, остались ими довольны. По этой причине спикер решил продолжить работать над этой инициативой и в следующем году. Однако он уверен, что выводы по этому проекту делать еще рано, поскольку 2021 год был сложным с точки зрения эпидемиологической ситуации. Кроме того, политик подчеркнул, что в 2022 году Иркутская дума проведет работу над ошибками. Это позволит в будущем привлечь к физической культуре большее количество горожан. Также власти города собираются вывести данный проект на системный уровень.
Помимо этого, в течение 2021 года в городе работали над развитием спортивной инфраструктуры. В частности, в Иркутске удалось установить около 30 новых спортивных площадок, в том числе комплексных и многофункциональных, которые будут предназначены для разных видов спорта. Часть площадок отремонтировали и дополнили новыми элементами, на некоторых заменили изношенное оборудование.