В 13 российских городах модернизируют систему общественного электротранспорта

На развитие общественного электротранспорта в следующую пятилетку направят порядка 400 миллиардов рублей. Средства на реализацию транспортных проектов поступят от ВЭБ.РФ, Фонда национального благосостояния (ФНБ), инвесторов из числа частных лиц. Также будут задействованы инфраструктурные бюджетные кредиты.

Представители Министерства финансов РФ отметили, что из ФНБ на модернизацию городского электротранспорта могут направить до 120 миллиардов рублей. Как сообщает iz.ru, целевые средства будут находиться на депозитах ВЭБ.РФ. В программе обновления электротранспорта уже изъявили желание участвовать 13 городов. Заявки подали Владивосток, Иркутск, Ярославль, Краснодар, Красноярск, Тверь, Нижний Новгород, Пермь, Курск, Саратов, Уфа, Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону. В дальнейшем перечень городов — участников программы может увеличиться. По словам зампредседателя — члена правления ВЭБ.РФ Олега Говоруна, в рамках реализации программы планируется замена трамвайных путей, поставка трамвайных вагонов и электробусов, возведение зарядных станций. Работы стартуют в 2022 году. Инвестиционная стадия будет продолжаться от 2 до 5 лет — за такой срок необходимо будет реализовать основную часть проектов. Говорун отметил, что концессионные соглашения будут действовать в течение 25 лет. Он также рассказал о применяемой схеме финансирования: власти субъектов РФ планируют привлекать инфраструктурные бюджетные кредиты, 70% от необходимого объема финансирования предоставят ВЭБ.РФ и инвесторы, в том числе за счет ФНБ. В общей сложности запланирована замена 668 км трамвайных путей и 1544 трамвайных вагонов. Также средства направят на закупку электробусов и установку зарядных станций. Олег Говорун подчеркивает, что благодаря реализации программы обновления электротранспорта станет возможным строительство новой системы. Он отметил, что за 2000-е и 2010-е в стране произошла фактически ликвидация системы электротранспорта, а нынешнее время можно считать трамвайным ренессансом. Член правления государственной корпорации отмечает, что без федеральной поддержки модернизировать систему электротранспорта в стране не получится. Проекты в городах планируется реализовывать по региональной или муниципальной схеме концессии. Перечень таких проектов должно утвердить Министерство транспорта РФ. Представители Минфина подтвердили, что решение о запуске программы комплексного развития городского общественного транспорта уже принято.

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