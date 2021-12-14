Вторник на Среднем Урале: ледовый городок руками москвичей и приговор мигранту

В Нижнем Тагиле на Театральной площади рабочие продолжают возводить масштабный ледовый городок за 11,5 миллиона. На данный момент сотрудники ООО «Уралстрой-НТ» уже поставили некоторые скульптуры, смогли собрать каркас горок и начали монтаж светодиодного шатра вокруг елки. Главная тема этого года — 85-летие студии «Союзмультфильм». В связи с таким событием появятся 27 композиций и скульптур героев, любимых не только детьми, но и взрослыми. Были приглашены скульпторы из Москвы и Екатеринбурга. Планируется, что благодаря их умелым рукам городок получится еще краше.
Замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга решил не упускать выгодную жилку и заключил семь договоров со своим близким родственником. Договора относились к размещению объектов торговли. Результатом хитрых махинаций стала потеря должности. Нарушения проверка нашла с 2019 по 2021 год.
Улица Декабристов в Тагиле получила достойное звание самого исторического дорожного объекта города. Ранее она имела название Большая Поперечная. Во время нацпроекта БКАД рабочие заменили асфальт, сделали тротуар, отремонтировали колодцы и установили съезды к домам. Также были выделены «Самый народный» и «Самый протяжный» объекты в Свердловской области. Первое звание досталось дороге и путепроводу на улице Блюхера в Екатеринбурге. А второе — участку дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти, длина которого насчитывает 7,5 километра.
«Водоканал-НТ» решил, что настал момент отремонтировать отстойник на Черноисточинском гидроузле за 4,5 миллиона. Он используется для того, чтобы предварительно осветлять и обесцвечивать воду. Работы планируется завершить до 28 февраля 2022 года, а пока тагильчанам придется наслаждаться той водой, что идет из-под крана на данный момент.
Также «Водоканал-НТ» планирует в 2022 году проводить контроль качества питьевой воды и водоисточников Тагила. На данные цели компания потратит два миллиона. Иными словами, в пробах специалисты будут искать все «радости жизни»: яйца гельминтов, лямблий, энтеровирусы, гепатит А и сальмонеллу. Будет выявляться и наличие тяжелых металлов и вредных веществ в воде. Сюда входит цинк, никель, хром, кадмий, цианиды, ртуть, бенз (а)пирен и другие. Всего в течение года планируется отобрать 1 366 проб с насосных станций всех районов.
Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев выступил с неутешительным заявлением: Свердловская область, да и вся Россия не готовы к распространению нового штамма «омикрон». По мнению врача, нет смысла надеяться, будто штамм не пробрался в регион. Он провел аналогию с коронавирусом, о котором сначала думали точно так же. На данный момент вирус уже разошелся, поэтому, скорее всего, и на Средний Урал успел заглянуть.
23-летний мигрант Ахадов Сураж Руфат оглы, который оскорбился на замечание молодого человека, все-таки будет отбывать наказание в колонии. Его приговорили к двум годам и одному месяцу за резню с тремя уральцами. Ахадова и его товарища парни осудили за то, что они приставали к 12-13 летним девочкам. Результатом стала кровавая поножовщина. Трое друзей загремели в больницу. Больше всего не повезло 24-летнему Денису, который провел несколько дней в реанимации из-за ударов в живот.