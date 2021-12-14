Вторник на Среднем Урале: ледовый городок руками москвичей и приговор мигранту

Москвичи строят ледовый городок в Тагиле, а хитрый замглавы Железнодорожного района уволен в Екатеринбурге. «Водоканал-НТ» запланировал улучшить воду, а известный врач заявил, что Урал не готов к «омикрону» — читайте детали в нашей подборке о самых интересных событиях Тагила и Свердловской области за 14 декабря.

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