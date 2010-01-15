Из города на Вагонку ГАИ рекомендует ездить по Индустриальной

Вода вышла на проезжую часть улицы Кулибина, залила трамвайные пути, подтопила дома частного сектора. Сейчас проезжая часть и трамвайные пути расчищаются от снежно-водной массы. По словам председателя комитета по городскому хозяйству Анатолия Чусовитина, трамвайное движение на аварийном участке дороги сегодня не возобновится. Автомобилистам ГАИ напоминает, что объезд аварийного участка осуществляется по улице Индустриальной.