Из города на Вагонку ГАИ рекомендует ездить по Индустриальной
15 января 2010, 17:52ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
До сих пор затруднено автомобильное сообщение между городом и Вагокой.
Вода вышла на проезжую часть улицы Кулибина, залила трамвайные пути, подтопила дома частного сектора. Сейчас проезжая часть и трамвайные пути расчищаются от снежно-водной массы. По словам председателя комитета по городскому хозяйству Анатолия Чусовитина, трамвайное движение на аварийном участке дороги сегодня не возобновится. Автомобилистам ГАИ напоминает, что объезд аварийного участка осуществляется по улице Индустриальной.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей