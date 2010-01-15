Мэр г. Нижний Тагил наградила жителей активно участвующих в благоустройстве города
15 января 2010, 16:41ОбществоArtem
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В номинации «Лучший подъезд» первое место присуждено подъезду №1 по ул. Добролюбова, 34.
«Лучшим домом», по мнению жюри, стал дом № 30 по улице Лебяжинская. «Лучшими детскими площадками» признаны площадки во дворах Уральский проспект, 70 и Ермака, 30. Победителями в номинации «Лучший двор» конкурсная комиссия назвала сразу шесть дворов. Лауреаты, особо активно участвующие в благоустройстве города, награждены денежными премиями, сообщает информационно-аналитическое управление города. На всех подъездах, домах, дворах и площадках, которые отмечены жюри, разместят специальные таблички с указанием номинации и призового места.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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