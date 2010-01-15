На горе Белая открылся Верёвочный парк приключений
15 января 2010, 16:12ОбществоArtem
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Он называется «Squirrel Park», в переводе с английского – парк белки. Это комплекс из 13-ти верёвочных аттракционов, находящихся на высоте от 2-х до 6 метров, которые необходимо преодолеть под руководством инструктора.
Это, к примеру, скалодром, джмапинг-тарзанка, подвесные деревянный и веревочный мосты. Работает верёвочный парк приключений круглый год.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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