Сайт губернатора Свердловской области атаковали зарубежные хакеры
15 января 2010, 16:28ОбществоArtem
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Сайт губернатора Свердловской области Александра Мишарина подвергся хакерской атаке из-за рубежа и на время был выведен из строя.
Об этом РИА Новости сообщил начальник управления ФСБ по области Борис Козиненко. Проблемы в работе ресурса www.amisharin.ru были отмечены почти сразу, как только его запустили в конце прошлого года. "Была атака на сайт Мишарина... из-за рубежа, через цепь ip-адресов", - сказал Козиненко, уточнив, что такую атаку сложно проследить. В настоящее время губернаторский сайт работает в нормальном режиме. Он также добавил, что в период проведения саммитов ШОС и БРИК в Екатеринбурге "было предотвращено 180 компьютерных атак на те информационные ресурсы, которые относятся к органам государственной власти". Эти нападения хакеров также в основном шли из-за границы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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