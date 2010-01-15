Сайт губернатора Свердловской области атаковали зарубежные хакеры

Об этом РИА Новости сообщил начальник управления ФСБ по области Борис Козиненко. Проблемы в работе ресурса www.amisharin.ru были отмечены почти сразу, как только его запустили в конце прошлого года. "Была атака на сайт Мишарина... из-за рубежа, через цепь ip-адресов", - сказал Козиненко, уточнив, что такую атаку сложно проследить. В настоящее время губернаторский сайт работает в нормальном режиме. Он также добавил, что в период проведения саммитов ШОС и БРИК в Екатеринбурге "было предотвращено 180 компьютерных атак на те информационные ресурсы, которые относятся к органам государственной власти". Эти нападения хакеров также в основном шли из-за границы.