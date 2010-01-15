Свердловский портал госуслуг запустили на месяц раньше
15 января 2010, 16:31ОбществоArtem
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В Свердловской области запущен портал госуслуг. Сейчас действует бета-версия ресурса: часть разделов пусты, другие наполняются.
В полную силу ресурс должен заработать к февралю. На сайте уже доступен каталог государственных структур. Интерактивных сервисов на сайте пока нет. О разработке регионального портала госуслуг заявил в декабре свердловский губернатор Александр Мишарин. Он подчеркнул, что на первом этапе портал будет выполнять информационную задачу – таким образом глава региона намерен решить вопрос «информационной отсталости области».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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