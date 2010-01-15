В г. Нижний Тагил сегодня ночью произошла авария на водоводе
15 января 2010, 17:55ОбществоArtem
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Специалисты «НТМК» проводят ремонт главного водовода, на котором сегодня ночью в районе улицы Кулибина произошла авария.
По данным департамента по связям со СМИ «Евраза», технический водовод № 3 предназначен для транспортировки воды из тагильского пруда в производственные цехи комбината. 14 января на водоводе произошла утечка воды, в связи с чем ее подача была отключена. Сразу к работе по ликвидации аварии приступили специалисты НТМК. Из-за повреждений на главном водоводе №3 никто не пострадал. В настоящее время полностью восстановлен нормальный режим водоснабжения промышленной площадки НТМК, ограничений по работе оборудования нет. Подача воды в производственные цеха производится по водоводу №4. Подача тепла и горячей воды с ТЭЦ НТМК в жилые квартиры Нижнего Тагила не прекращалась.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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