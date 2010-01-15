Выставка кружевницы из г. Нижний Тагил открылась сегодня в Екатеринбурге

Кружевница Елена Логинова увлекается плетением в технике фриволите уже более 20 лет. Выставка «Кружева Тридевятого царства», открывшаяся в екатеринбургском центре «Гамаюн», - уже вторая персональная экспозиция мастерицы. Всего на выставке- около 70 работ кружевницы, выполненных в технике фриволите и игольного кружева. Это не только панно, но и жилеты, воротники, сумочки и украшения. Продлится выставка до 7-го февраля.