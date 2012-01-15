Танк на митинге в Екатеринбурге все же появится

По его словам, решение о привлечении танка и, собственно, об организации митинга уже согласовано с Минобороны.

«Боевуюмашину пустить по дороге от Нижнего Тагила до Екатеринбурга не так-топросто. Поэтому данный вопрос в первую очередь согласован сМинистерством обороны. Мы не просто так взяли со своего предприятия танки поехали кататься. Естественно, есть согласование», — заявилАлейников.

Между тем, как сообщили АПИ в администрацииЕкатеринбурга, заявок об использовании танка на митинге 28 январягородским властям не поступало.

Танк пойдет своим ходом вЕкатеринбург. Допускается, что какое-то расстояние его будут везти наплатформе. Он заедет в Кировград и Невьянск рассказал рабочий УВЗ.

Пословам Алейникова, в целом на предстоящем митинге у привокзальнойплощади в уральской столице ожидается участие порядка 15 тысяч человек,при этом из них около 5 тысяч — это рабочие УВЗ, которые приедут в этотдень в Екатеринбург.

Ленин выступал с броневика, почему бы нам не выступить с танка? заявил Алейников.

«Унас собственный автопарк. Может быть, кого-то на автобусах повезем», —отметил Александр Алейников, отвечая на вопрос журналистов о том, кактагильчане будут добираться до уральской столицы.

Он также не исключил участия в митинге представителей администрации президента. «Из Москвы однозначно кто-то будет. Нас заверили», — отметил он.

ПредставительУВЗ также сообщил, что после митинга участники намерены отправитьрабочую варежку волгоградскому блогеру Андрею Куприкову и лидеру ЛДПРВладимиру Жириновскому, оскорбивших уральцев ранее.