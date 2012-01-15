В администрации города открыта вакансия
15 января 2012, 09:53Общество
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Администрация города объявила конкурс на замещение вакантной должности заместителя председателя комитета по городскому хозяйству.
Среди требований к кандидатам на должность - стаж муниципальной службы и(или) государственной службы не менее двух лет, либо стаж работы поспециальности не менее четырех лет, знание Конституции РФ и законов,аналитические и организаторские способности, навыки владенияинформационными технологиями.
Подробная информация о требованиях к кандидатам иусловиях конкурса размещена на официальном сайте города ntagil.org.
Документына конкурс принимаются в конкурсной комиссии Администрации города поадресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, д. 53, каб. № 205, с понедельника попятницу с 9.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 час. Последний деньпредставления документов - 3 февраля 2012 года.
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