В администрации города открыта вакансия

Среди требований к кандидатам на должность - стаж муниципальной службы и(или) государственной службы не менее двух лет, либо стаж работы поспециальности не менее четырех лет, знание Конституции РФ и законов,аналитические и организаторские способности, навыки владенияинформационными технологиями.

Подробная информация о требованиях к кандидатам иусловиях конкурса размещена на официальном сайте города ntagil.org.

Документына конкурс принимаются в конкурсной комиссии Администрации города поадресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, д. 53, каб. № 205, с понедельника попятницу с 9.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 час. Последний деньпредставления документов - 3 февраля 2012 года.