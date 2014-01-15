Глава Нижнего Тагила Сергей Носов выехал на место падения лифта
15 января 2014, 15:15Общество
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Стали известны подробности падения лифта в больнице №1 в Нижнем Тагиле. По последним официальным данным, там все же находились пятеро, а не трое, как было обозначено ранее.
Подтвердилось, что легкие травмы получил медперсонал (двое пациентов, которые также находились там, отделались испугом), а в больнице комментируют, что лифт упал с пятого этажа.
Сейчас на место срочно выехал Глава Нижнего Тагила Сергей Носов.
Добавим, что, по некоторым данным, неделю назад компания, которая содержит лифт, меняла его трос, пишет издание URA.ru.
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