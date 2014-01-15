Как организовать телефонную конференцию

Телефонные конференции применяются различными организациями уже на протяжении нескольких десятков лет. С их помощью можно быстро и оперативно решить все вопросы с коллегами, а также провести настоящий мастер-класс в области обучения персонала. Почему телефонные совещания для многих организаций стали частью ежедневной работы? Секрет кроется в улучшении деятельности компаний, а также максимальной эффективности и экономии денежных средств.

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Портал confcall.me предлагает всем желающим большие возможности для организации телефонных конференций. Какое максимальное количество людей может принимать в ней непосредственное участие? Какого-то определенного количества людей просто не существует, и вы можете смело добавлять по необходимости новых собеседников.

Зачем использовать подобную услугу, ведь можно вполне обойтись и привычными способами оповещения? Многие организации рано или поздно сталкиваются с ситуациями, которые требуют незамедлительного согласования действий территориально разделенной группы людей. Как быть? На помощь приходит конференц-связь, которая объединяет различные регионы одной страны.