Компания ПРОМКО вновь признана одним из ведущих игроков регионального рынка
Журнал «Металлоснабжение и сбыт» составил рейтинг ведущих производителей и поставщиков металлопродукции за II полугодие 2013 года.
Журнал «Металлоснабжение и сбыт» составил рейтинг ведущих производителей и поставщиков металлопродукции за II полугодие 2013 года. Компания ПРОМКО стала третьей в разделе «Лучшие региональные компании» по Уральскому федеральному округу.
Рейтинг составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компании. При определении лучших компаний, говорится в январском номере журнала «Металлоснабжение и сбыт», учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объем поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств.
Раздел «Лучшие региональные компании федерального округа» был введен в рейтинг в первом полугодии 2012 года. Тогда ПРОМКО заняло четвертую позицию. Со второго полугодия 2012 года компания стабильно занимает третью строчку рейтинга, являясь одним из ведущих игроков регионального рынка.