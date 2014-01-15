Компания ПРОМКО вновь признана одним из ведущих игроков регионального рынка

Журнал «Металлоснабжение и сбыт» составил рейтинг ведущих производителей и поставщиков металлопродукции за II полугодие 2013 года. Компания ПРОМКО стала третьей в разделе «Лучшие региональные компании» по Уральскому федеральному округу.

Рейтинг составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компании. При определении лучших компаний, говорится в январском номере журнала «Металлоснабжение и сбыт», учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объем поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств.