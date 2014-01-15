«МегаФон» заблокировал миллиард спам-сообщений

В 2013 году специалисты компании «МегаФон» заблокировали около одного миллиарда спам-сообщений, в том числе мошеннических или содержащихпротивозаконный контент. Благодаря активным действиям оператора, клиенты «МегаФона» получили защиту от надоедливых рекламных сообщений, вызывающих массу справедливых нареканий.

Детальный разбор обращений показал, что наряду с обычной рекламой наши клиенты получают огромный поток сообщений с рекламой наркотических средств, интим-услуг, финансовых пирамид и других сомнительных, а зачастую преступных предложений. Специалисты компании «МегаФон» ежемесячно блокируют более 300 000 подобных сообщений, -говорит Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества. - Сегодня мы видим, что общее количество спама, поступающего в сеть «МегаФона», значительно сократилось, снизилось и количество жалоб клиентов на спам. Существенную роль в вопросах защиты абонентов сотовых сетей от SMS-спама играет активная позиция государственных институтов, поддерживающих эту идею. Заинтересованность и активное участие Министерства связи, Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы в борьбе со спамом, поступающим из сетей других операторов, и с нумерации, не предусмотренной действующим законодательством, позволили нам достигнуть таких результатов. Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение внесенного Русланом Гаттаровым в Государственную думу законопроекта по борьбе со спам-рассылками, которые позволят эффективно противодействовать спаму, поступающему с обычных абонентских номеров.

Напомним, что в течение нескольких лет «МегаФон» реализует программу по защите клиентов от мошенничества и спама. Так, весной этого года оператор внедрил систему «Антиспам», которая позволяла блокировать спам-сообщения с буквенно-символьных номеров по обращениям клиентов. А уже в ноябре технические средства компании позволили осуществлять полную блокировку сообщений, приходящих в сеть «МегаФона» с «коротких» цифровых и буквенно-символьных номеров, не соответствующих российскому законодательству. Именно эти меры позволили значительно сократить количество спама, поступающего клиентам «МегаФона».