Нижнетагильский Драматический театр привез первую награду в этом году!
15 января 2014, 15:50Общество
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Накануне Нижнетагильский драматический театр привез первую награду 2014-го года. Театр стал лауреатом «Конкурса театральных капустников в Доме актера (г. Екатеринбург), посвященного староновогоднему празднику».
Как рассказала TagilCity.ru заведующая литературной частью Ольга Черепова, всего в конкурсе приняли участие 15 театров. Первое место взял Серов, а наш театр стал вторым. Интересный факт: в дипломе прямо указано, что награждается «достойнейшая и прекраснейшая театральная команда Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н, Мамина-Сибиряка».
Добавим, на капустнике был представлен номер «Седое братство». На сцене роли братьев исполнили Игорь Булыгин, Андрей Рывкин и Сергей Зырянов, кстати, у братьев была медсестра Марианна Булыгина. Автор капустного номера - Игорь Булыгин, художественный руководитель театра.
Фото группы Драмтеатра Нижнего Тагила
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