Нижнетагильский Драматический театр привез первую награду в этом году!

Как рассказала TagilCity.ru заведующая литературной частью Ольга Черепова, всего в конкурсе приняли участие 15 театров. Первое место взял Серов, а наш театр стал вторым. Интересный факт: в дипломе прямо указано, что награждается «достойнейшая и прекраснейшая театральная команда Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н, Мамина-Сибиряка».