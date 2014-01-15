Нижний Тагил, Биробидждан и Сочи в одном ряду: низкая прозрачность системы госзакупок

Самым чистым оказался в этом плане Нижний Новгород, а в топ-10 вошли Петропавловск-Камчатский, Йошкар-Олы, Смоленск, Пермь, Брянск, Хабаровск и Краснодар, передает издание «Деловой квартал».

Интересно, но предприниматели Нижнего Новгорода не считают систему абсолютно прозрачной. Например, они говорят, что при участии в тендерах часто технические требования составляются под конкретную модель или производителя. Им видится необходимым расширение понятия товаров-аналогов.

При этом городами с низкой прозрачностью госзакупок названы Биробиджан, Владикавказ, Горно-Алтайск, Сочи, Псков, Тольятти и Нижний Тагил. Ниже приведем методику, по которой проводилось исследовнаие.

Методика:

В национальном рейтинге прозрачности закупок пять секций, соответствующих классам участников. Каждая секция имеет подразделы по уровням прозрачности. Всего шкала рейтингов имеет пять уровней значимости - гарантированный, высокий, средний, базовый и низкий. Уровни гарантированной и высокой прозрачности образуют область положительных оценок, уровни базовой и низкой прозрачности – область отрицательных оценок.

Участниками проекта являлись наиболее значимые федеральные, региональные и муниципальные закупщики, а также лидеры российского корпоративного сектора. В 2013 году в конкурсе приняли участие 245 государственных и 174 корпоративных закупщиков.

Основным методом анализа, принятым в данном исследовании, является «перекрестный анализ» — сравнительный анализ показателей участников, принадлежащих к одному сектору закупщиков. Перекрестный анализ показателей позволяет отследить влияние нерыночных факторов, включая коррупцию, на процессы размещения заказов, и на основе статистического анализа выдвинуть предположения об их причинах, последствиях и возможных путях устранения.

При составлении рейтинга использовались данные публичных, официальных источников, в том числе официального сайта Российской Федерации в сети Интернет, предназначенного для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (ООС); Федеральной службы государственной статистики (Росстат), официальных сайтов участников, а также данные, предоставленные участниками в форме собственноручно заполненных анкет.