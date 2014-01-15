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Нижний Тагил, Биробидждан и Сочи в одном ряду: низкая прозрачность системы госзакупок
Сюжеты:
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Нижний Тагил, Биробидждан и Сочи в одном ряду: низкая прозрачность системы госзакупок

15 января 2014, 09:10ОбществоЕвгения
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