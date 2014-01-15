Первый концепт-кар Datsun появится в феврале
Компания Datsun представит на автосалоне в индийском Дели прототип, название которого пока неизвестно. Новинка, дебют которой ожидается в начале февраля, станет первым концепт-каром японской марки, созданным после ее возрождения.
Никаких дополнительных подробностей о грядущей премьере в бюджетном подразделении Nissan не привели. В компании лишь отметили, что новинка нацелена «на молодых и активных, оптимистично настроенных покупателей». Когда может появиться ее серийная версия, неизвестно.
Прежде компания Datsun показывала сразу серийные модели. Так, в августе 2013 года в Нью-Дели дебютировал хэтчбек Go, а в сентябре того же года в столице Индонезии Джакарте был представлен семиместный минивэн Go+.
Ранее сообщалось, что премьера первой модели Datsun для России состоится в апреле. Продажей «Датсанов», которые будут конкурировать, в частности, с подержанными машинами, займутся 25 дилеров по всей стране. Модели построят на базе Lada Kalina, а их сборку наладят на «АвтоВАЗе».