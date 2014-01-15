Первый концепт-кар Datsun появится в феврале

Никаких дополнительных подробностей о грядущей премьере в бюджетном подразделении Nissan не привели. В компании лишь отметили, что новинка нацелена «на молодых и активных, оптимистично настроенных покупателей». Когда может появиться ее серийная версия, неизвестно.

Прежде компания Datsun показывала сразу серийные модели. Так, в августе 2013 года в Нью-Дели дебютировал хэтчбек Go, а в сентябре того же года в столице Индонезии Джакарте был представлен семиместный минивэн Go+.