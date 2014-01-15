Семья металлургов ЕВРАЗ НТМК приняла участие во Всероссийском конкурсе (ФОТО)

ЕВРАЗ НТМК в традиционном соревновании представляла семья Гавриш, призеры фестиваля молодых семей металлургов «Звездная радуга», конкурса Спортивная семья ЕВРАЗа, активисты клуба молодой семьи ЕВРАЗ НТМК. Во время спортивных и творческих конкурсов экономист управления комбината Юлия, подручный сталевара конвертерного цеха Алексей, а также их дети Даниил и Анастасия покорили представительное жюри.

Соревнование состояло из нескольких этапов. Молодые семьи представляли на суд жюри свою творческую музыкальную «визитку» и самостоятельно изготовленные карнавальные костюмы, участвовали в фотоконкурсе, мастерили поделки из различных материалов. В спортивном конкурсе участники преодолевали этапы семейной эстафеты, соревновались в лазании на канате, плавании, дартсе, армреслинге, волейболе.

Все семьи получили награды, призы и памятные подарки. Кроме того, металлурги с детьми посетили Кремлевскую елку, побывали в цирке Юрия Никулина, Мемориальном музее космонавтики и на обзорной экскурсии по Москве.

Фото предоставлены пресс-центром ЕВРАЗ НТМК

Расходы на проезд, проживание и питание взял на себя ЕВРАЗ НТМК. Организатором мероприятия выступил ГМПР России.