Совсем-совсем без пожаров? В Нижнем Тагиле УВЗ подвел итоги смотра противопожарного состояния

Признаться, поневоле начинаешь сомневаться в этой информации - речь об огромном предприятии с разнопрофильными цехами, и работают там не роботы. Конечно, ни один завод, тем более такой, не будет радостно рассказывать о местных происшествиях (даже о новых разработках и производстве журналистам достается скупая информация, все секретно, не для простых ушей). Часто бывает, что работники завода сообщают какую-либо информацию (как правило, негативного характера), которая остается без официального подтверждения.

Кстати, о пожарах. Буквально в начале декабря 2013 года на TagilCity.ru выходила публикация о возгорании на УВЗ. В цехе №563 загорелся сервопривод, который неправильно отремонтировали. По словам источника, его облили маслом и провели контрольный пуск. В итоге масло загорелось, а в цехе произошло сильное задымление. Затем оперативно подъехали пожарные, залили сервопривод пеной и решили проблему. Или такие пожары для статистики не в счет? Кстати, в комментариях к публикации один из пользователей отметил, что на самом деле там горела транспортерная лента - но не так важен объект, как действие, горела ведь.

Так или иначе, но УВЗ есть чем похвастать в действительности. Так, сейчас на Уралвагонзаводе в работе 414 установок автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения с системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, за год закуплено первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования и огнетушащих веществ на сумму свыше 2 млн рублей. Добавим, звание «Цех образцового противопожарного состояния» подтвердили 44 цеха и отдела Уралвагонзавода. За большой вклад в повышение противопожарной устойчивости Уралвагонзавода в 2013 году и противопожарную пропаганду 28 работников были премированы, восьми уралвагонзаводцам объявлена благодарность с занесением в трудовую книжку.

Благодаря огнезащите деревянных конструкций, обработке их специальными составами, предотвращающими воспламенение, можно обеспечить надежное противопожарное состояние на предприятии. На сегодняшний день многие отечественные производители предлагают большой выбор противопожарного оборудования и огнезащитных составов. Необходимо соблюдать, чтобы все противопожарные товары были сертифицированы.