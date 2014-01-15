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Совсем-совсем без пожаров? В Нижнем Тагиле УВЗ подвел итоги смотра противопожарного состояния
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Совсем-совсем без пожаров? В Нижнем Тагиле УВЗ подвел итоги смотра противопожарного состояния

15 января 2014, 16:45Общество
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