Суровая реальность тагильского ЖКХ: жители Дзержинского района несколько дней сидели без отопления

Так, в редакцию TagilCity.ru обратилась Александра, жительница дома номер 7 по улице Окунева. К слову, проблема только ее домом не ограничилась, пострадали также дома 1 и 5. Всё началось 7 января. Произошла серьезная авария на теплосетях, которая является уже второй с ноября 2013 года. В ноябре прорыв был в двух местах, и его устранили за двое суток.

Не прошло и двух месяцев, как прорыв трубы произошел в том же месте – 7 января. И начиная с этого дня и до следующего, жители близлежащих домов ждали устранения аварии, естественно, без отопления, без горячей воды, в том числе. Ремонтники долго не могли найти место прорыва, а подвалы в это время наполняла горячая вода, буквально по пояс.

8 и 9 января на тех участках велись подготовительные работы для полной замены теплотрассы данного участка. Жители полагают, что состояние труб настолько оставляет желать лучшего, что банальное вырезание куска трубы с заменой его на новый было бы не достаточно.

С 10 января по 12 жители сидели в ожидании окончательного ремонта, поскольку предыдущий закончился неудачей – при запуске отопления вновь был выявлены проблемы. И только 12 января жители получили долгожданное отопление. Сейчас, по словам Александры, на месте ремонт уже окончен, единственное, что интересует жителей – сколько таких ремонтов еще будет.

На этот вопрос TagilCity.ru ответили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Там пояснили, что в настоящее время и отопление, и горячая вода включены, а работы на данном участке закончены и в ближайшее время жителей не побеспокоят.

Хочется верить, что еще одна коммунальная авария в тех местах не произойдет, ведь среди жильцов есть и грудные малыши, ухаживать за которыми достаточно хлопотно в условиях отключения отопления. Вопрос изношенности и повышенной аварийности, так часто поднимаемый на городском уровне, по-прежнему остается открытым.

Именно из-за таких случаев многие люди предпочитают вообще не полагаться на центральное отопление. Кто-то использует обогреватели, но самые продвинутые устанавливают теплый пол - эта система может работать с разной мощностью, благодаря чему в доме всегда комфортно. А батареи, к слову сказать, можно попросту отключить и не платить за несуществующее отопление.