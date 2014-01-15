Suzuki делает ставку на кроссоверы

По прогнозам Suzuki, в 2014 году продажи New SX4 достигнут отметки в 12 000 автомобилей, что составит около 40% продаж всех автомобилей марки в России. Всего в этом году Suzuki планирует реализовать в России свыше 30 тыс. автомобилей и вернуться к среднему показателю продаж за последние три года.