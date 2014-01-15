Suzuki делает ставку на кроссоверы
По итогам 2013 года продажи у компании Suzuki в России составили 27 724 автомобиля, что на 15,2% меньше, чем в 2012 году.В наступившем году японский автопроизводитель намерен усилить свои позиции на автомобильном рынке России в сегменте SUV за счет нового кроссовера SX4.
По прогнозам Suzuki, в 2014 году продажи New SX4 достигнут отметки в 12 000 автомобилей, что составит около 40% продаж всех автомобилей марки в России. Всего в этом году Suzuki планирует реализовать в России свыше 30 тыс. автомобилей и вернуться к среднему показателю продаж за последние три года.
«По данным АЕБ (Ассоциации Европейского Бизнеса), сегмент компактных кроссоверов в России в 2013 году продемонстрировал рост в 26,8%, и в новом году этот тренд должен сохраниться. В связи с этим, запуск New SX4 дает нам хорошие шансы успешно реализовать намеченные планы. Новая модель унаследовала все лучшие разработки Suzuki в области производства компактных полноприводных автомобилей», – подчеркнул генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Коичи Такакура.