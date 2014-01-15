Тагильчане смогут познакомиться со своими участковыми

Сотрудники полиции разъясняют жителям административных участков порядок действий при обнаружении подозрительных бесхозных предметов и длительно стоящих без присмотра транспортных средств на придомовых стоянках, объясняют, что нужно делать при возникновении различных чрезвычайных ситуаций и как избежать тяжелых последствий при их возникновении.

Тагильчане могут обратиться к участковым со своими проблемами, предложениями и вопросами. Нижнетагильская полиция призывает граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, направленным исключительно на обеспечение их безопасности.

Кстати, TagilCity.ru не так давно познакомился с участковым уполномоченным капитаном полиции Саликовым Эльмартом Навилевичем. Уже 6 лет он подобно шерифу смотрит за участком Гальянки. Кстати, как рассказывают сами «подопечные», за это время стало на порядок спокойнее. Еще бы, Эльмарт помог разобраться с любителями курительных смесей, приструнил буйных соседей, навел порядок в квартирах «под съем». И это лишь малая часть проблем, с которыми вы сможете обратиться к своему участковом. Как рассказал Эльмарт, он пока обошел порядка 8-ми квартир. Предстоит, конечно, больше. Визиты совершаются в вечернее время, когда большинство тагильчан приходят с работы.

Напоминаем, что участковый уполномоченный должен быть в форменной одежде, обязан представиться и предъявить служебное удостоверение. В исключительных случаях проверку могут проводить оперативные сотрудники, которые придут в гражданской одежде. Если у граждан возникают какие-либо вопросы о личности сотрудника полиции, они вправе их задать, позвонив по телефону дежурной части соответствующего отдела полиции – они указаны в рубрике «Контакты» на сайте ММУ МВД России «Нижнетагильское».