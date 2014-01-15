Тагильчане, у вас есть старые новогодние снимки у ёлки? Принимайте участие в проекте «Истории Урала»

Если по фотографиям сравнивать, как в разное время праздновали Новый год, то можно отследить некоторые изменения. Елка и украшения на ней изменились кардинально. Если раньше на елку вешали конфеты, то сейчас на ней можно увидеть много разнообразных игрушек, символизирующих Рождество, символ года и яркие фигурки известных во всем мире персонажей. Изменились и новогодние наряды, даже Дед Мороз в 1990-е отличался от того, которого можно встретить сейчас отмечает один из организаторов Евгений Прохоров.