Тагильчане, у вас есть старые новогодние снимки у ёлки? Принимайте участие в проекте «Истории Урала»
На Урале в жизнь воплощают уникальный проект, в рамках которого организаторы собирают фотографии, которые были сделаны в 1990-е годы рядом с главным новогодним символом - украшенной елкой.
Самые интересные снимки станут частью любопытного проекта «Истории Урала». Историки уже собирают фотоистории, позволяющие сравнить ценности и тенденции разных лет.
Если по фотографиям сравнивать, как в разное время праздновали Новый год, то можно отследить некоторые изменения. Елка и украшения на ней изменились кардинально. Если раньше на елку вешали конфеты, то сейчас на ней можно увидеть много разнообразных игрушек, символизирующих Рождество, символ года и яркие фигурки известных во всем мире персонажей. Изменились и новогодние наряды, даже Дед Мороз в 1990-е отличался от того, которого можно встретить сейчас отмечает один из организаторов Евгений Прохоров.
Фотографии с сайта «Истории Урала»
Стать участником проекта может любой тагильчанин. Для этого нужно представить фотографию с одного из новогодних праздников, сделанную несколько лет назад, а также сфотографироваться у новогодней елки и разместить оба снимка на сайте «Истории Урала» вместе с небольшой историей. Авторов самых интересных снимков ждут призы.
Кстати, фотопроект «Истории Урала» стартовал в ноябре 2013 года. Идеологами проекта является группа историков и социологов, изучающих уральские семьи на протяжении последнего поколения (1990-2014 гг.). После того, как на сайте будут собраны фотоистории, планируется объявить голосование. Набравшие максимум голосов войдут в книгу «Истории Урала». Публиковать работы можно до марта 2014 года.сайте «Истории Урала»
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