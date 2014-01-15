В пятницу закончится раздача бонусной рекламы на TagilCity.ru
15 января 2014, 15:21Общество
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Всего два дня остается до окончания раздачи бонусной интернет-рекламы! В пятницу 17 января последний день акции «Два по цене одного».
Времени принять участие осталось совсем мало и мы не будем занимать его рассказами о прелестях акции. Озвучим всего две важные вещи: вы получите в 2 раза больше баннерной рекламы, чем оплатите, и успеть это нужно на этой неделе.
Мы все сделаем, чтобы вы успели получить свой бонус! А от вас - только заявка.
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