В России стартовали продажи обновленной Hyundai Elantra

В интерьере изменилась архитектура центральной консоли, расположение органов управления климат-контролем и аудиосистемой, а также изменена схема переключения передач АКПП.

У обновленной Hyundai Elantra появилась новая комплектация Active, а базовая комплектация дополнилась новой аудиосистемой с высококонтрастным LCD дисплеем, при этом подорожав всего на 900 рублей (с механической коробкой стоимость составляет 699 900 рублей, с автоматом - 759 900 рублей).

Список оснащения в новой комплектации Active дополнен утончёнными элементами декора и противотуманными фарами нового дизайна, а в отделке салона использованы улучшенные материалы. Так же в стандарт в данной комплектации входят двухзонный климат-контроль, датчик света, датчик дождя, система антизапотевания стекол с ионизатором воздуха и шумоизоляция капота. Стоит Hyundai Elantra Active 779 900 рублей с механической КП и 834 900 рублей с автоматической КП.