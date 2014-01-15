В России стартовали продажи обновленной Hyundai Elantra
Модель получила легкие обновления, которые освежили внешний облик и эргономику салона автомобиля. У Elantra появились новые решетка радиатора с измененной формой, передний и задний бамперы, а также новый дизайн 16-дюймовых колёсных дисков.
В интерьере изменилась архитектура центральной консоли, расположение органов управления климат-контролем и аудиосистемой, а также изменена схема переключения передач АКПП.
У обновленной Hyundai Elantra появилась новая комплектация Active, а базовая комплектация дополнилась новой аудиосистемой с высококонтрастным LCD дисплеем, при этом подорожав всего на 900 рублей (с механической коробкой стоимость составляет 699 900 рублей, с автоматом - 759 900 рублей).
Список оснащения в новой комплектации Active дополнен утончёнными элементами декора и противотуманными фарами нового дизайна, а в отделке салона использованы улучшенные материалы. Так же в стандарт в данной комплектации входят двухзонный климат-контроль, датчик света, датчик дождя, система антизапотевания стекол с ионизатором воздуха и шумоизоляция капота. Стоит Hyundai Elantra Active 779 900 рублей с механической КП и 834 900 рублей с автоматической КП.
Комплектация Comfort доступна только с автоматом и стоимость автомобиля составляет 889 900 рублей.