Вылет с трассы без единой царапины: под Нижним Тагилом легковушка не справилась с управлением (ВИДЕО)

Случилось это на трассе между Нижним Тагилом и Черноисточинском. Те, кто часто ездят в этом направлении, знают, что трасса не славится качественным покрытием. Резкие съезды на обочину, ямы, снежная каша – все это является «отличным» условием для ДТП.

Вчера, возвращаясь в Тагил в районе 22:00 часов, журналист TagilCity.ru стал свидетелем неприятного инцидента, который, к счастью, не привел к серьезным последствиям. На автомобиле – ни одной царапины, все пассажиры невредимы, остался лишь легкий шок. «На руку» автомобилисту пошло и то, что во встречном направлении не было автомобилей, а машина ударилась в «мягкую подушку снега». Добавим, что выехать из снежного плена с помощью четырех мужских рук удалось буквально за пару минут.

Кстати, то место, где автомобиль развернуло и «унесло» влево, пару дней назад кого-то выкинуло вправо. На обочине видны четкие следы съехавшей в кювет машины. А на дорожном покрытии там имеется неровность, которая, как говорят автолюбители, «закусывает» колесо. Тагильчане, будьте аккуратны на протяжении всей трассы.