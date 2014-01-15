Выставка уникальных собак: в Нижнем Тагиле проведут «Кубок Полкана»

Для того чтобы убедиться в этом, приходите на выставку под названием «Кубок Полкана». И приводите своих питомцев! Пусть для оценки их данных нет строгих критериев, как на международных выставках, но собакам и их хозяевам есть, что продемонстрировать.

В программе – ринги беспородных собак, конкурсы для зрителей, а также благотворительная ярмарка для всех гостей. Кроме того, за победу в определенных номинациях собаки и их хозяева получат призы. С датой проведения выставки организаторы еще не определились, но обещают, что случится это в начале февраля, в выходные.

Кстати, организаторами такой уникальной выставки выступили благотворительный фонд «Добрые руки» и приют «Четыре с хвостиком». Оставлять свои заявки можно по телефону 8-982-7-110-111. Следите за обновлением информации в группе приюта для бездомных животных «Четыре с хвостиком».