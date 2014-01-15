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Выставка уникальных собак: в Нижнем Тагиле проведут «Кубок Полкана»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка уникальных собак: в Нижнем Тагиле проведут «Кубок Полкана»

15 января 2014, 15:35Общество
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