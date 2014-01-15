Выставка уникальных собак: в Нижнем Тагиле проведут «Кубок Полкана»
Интернет и телевидение пестрит от изображений красивых породистых собак, и в этом информационном шуме все забывают про существование обыкновенных, беспородных животных. А эти собаки, будьте уверены, уникальны.
Для того чтобы убедиться в этом, приходите на выставку под названием «Кубок Полкана». И приводите своих питомцев! Пусть для оценки их данных нет строгих критериев, как на международных выставках, но собакам и их хозяевам есть, что продемонстрировать.
В программе – ринги беспородных собак, конкурсы для зрителей, а также благотворительная ярмарка для всех гостей. Кроме того, за победу в определенных номинациях собаки и их хозяева получат призы. С датой проведения выставки организаторы еще не определились, но обещают, что случится это в начале февраля, в выходные.
Кстати, организаторами такой уникальной выставки выступили благотворительный фонд «Добрые руки» и приют «Четыре с хвостиком». Оставлять свои заявки можно по телефону 8-982-7-110-111. Следите за обновлением информации в группе приюта для бездомных животных «Четыре с хвостиком».
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