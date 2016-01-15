ЧТЗ расплачивается с долгами и планирует в 2,5 раза нарастить производство

Предприятие полностью погасило долги по зарплате. Значительная часть этой задолженности была выплачена еще до декабря, оставшаяся переведена работникам перед новогодним праздником. Общая сумма погашенного перед январскими каникулами «зарплатного» долга составила более 425 миллионов рублей.

Была ликвидирована и задолженность по налогам, осуществлены платежи во внебюджетные фонды – Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и др. Завод также погасил основную часть задолженности перед энергоснабжающими организациями, заплатив по счетам Челябэнергосбыта, МРСК Урала, компании НОВАТЭК – Челябинск, ОАО «ФОРТУМ», Челябинскгоргаза, МУП «ПОВВ» и других.

Тракторостроители также частично погасили долги перед металлургами, другими поставщиками материальных ресурсов, своими смежниками.

В настоящее время предприятие аккумулировало деньги и на необходимые для производственной деятельности текущие закупки материалов, комплектующих. Пополняются оборотные средства, что является важнейшим условием для наращивания объемов производства.

Окончание года было результативным для завода. В декабре тракторостроителям удалось добиться самых высоких за последнее время производственных показателей. Но текущие и перспективные планы предполагают и более существенный рост. В 2016 году намечается изготовить продукцию на девять миллиардов рублей, увеличив в сравнении с предыдущим периодом выпуск инженерных машин более чем в 2,5 раза. Потребителям будет отгружено не менее 1200 дорожно-строительных агрегатов. Сформированный на начало года портфель заказов демонстрирует возросший интерес покупателей к челябинской технике.