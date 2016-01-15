ФСКН: героин подорожал в 2 раза из-за обвала рубля
15 января 2016, 09:45ОбществоMaurice
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В России выросли цены на героин из-за падения курса рубля, сообщил глава ФСКН Виктор Иванов, передает Интерфакс.
Героин, который поставляется к нам из Афганистана, всегда был привязан к доллару. Поэтому в долларовом выражении он не упал, а в рублевом отношении вырос. На сегодняшний день доза героина стоит в 1,5-2 раза дороже, чем она стоила до подорожания доллара сказал он.
Иванов добавил, что цены на синтетические наркотики, которые везут в Россию из Юго-Восточной Азии, остались прежними.
Курс доллара сейчас составляет примерно 77 рублей.
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