ФСКН: героин подорожал в 2 раза из-за обвала рубля

Героин, который поставляется к нам из Афганистана, всегда был привязан к доллару. Поэтому в долларовом выражении он не упал, а в рублевом отношении вырос. На сегодняшний день доза героина стоит в 1,5-2 раза дороже, чем она стоила до подорожания доллара сказал он.